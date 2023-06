"Está circulando en el mercado algo que no es miel"

No es nada nuevo que haya quienes intenten maximizar sus beneficios económicos agregando jarabes más baratos a la miel, que son difíciles de detectar. Pero el problema parece ir en aumento. El informe titulado From the hives ("Desde las colmenas"), da cuenta de los resultados de una acción coordinada en los países europeos, llevada a cabo en 2021 y 2022, para evaluar mieles procedentes de terceros países. Y ha provocado inquietud en el sector.

Argentina y México, grandes proveedores

Controles severos en los países de origen

Mezcla de mieles exportadas a granel

Pero no es tarea fácil abrirse paso en el mercado de la miel, máxime si lo distorsionan casos de adulteración, como se desprende del informe de la UE. Filodda aplaude la investigación, pero puntualiza que el problema de From the hives es que plantea sospechas, pero no casos concretos: "A todas luces, hay empresas que están ya envueltas en procesos judiciales. Pero desgraciadamente no han sido nombradas".