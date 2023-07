Elecciones en España: el papel clave del separatismo catalán

Sobre elresultado de las elecciones legislativas anticipadas en España escribe el periódico belga De Tijd: "Los dos grandes partidos de España, el conservador Partido Popular PP y el socialista PSOE, no lograrán alcanzar la mayoría absoluta. El bipartidismo en España está muerto, pero no cabe esperar por el momento una gran coalición según el modelo alemán. Por tanto, el partido mayoritario debe buscar otros socios de coalición. Si fracasa, le toca el turno al segundo partido. Si también fracasa, las nuevas elecciones son una vez más inevitables".

Alivio en Europa, pero persisten los riesgos

El diario italiano La Repubblica anota: "El intento de la derecha de conquistar España ha fracasado. El resultado de las elecciones españolas muestra, sin embargo, una situación muy incierta. La izquierda y la derecha están básicamente empatadas y ninguna de las dos tiene la mayoría de los votos. En Bruselas se oye un suspiro de alivio. El alivio en Europa, sin embargo, se ve ensombrecido por el hecho de que, para formar una mayoría, Sánchez tendrá que ganar todos los votos de los autonomistas vascos y catalanes. Aunque lo consiga, no será un líder especialmente fuerte. El riesgo de una crisis política por la retirada de tal o cual partido sigue existiendo. Como también el hecho de que un futuro gobierno de izquierdas se verá probablemente obligado a hacer concesiones a vascos y catalanes, que serán impopulares para la mayoría de los españoles."

Callejón político sin salida

Los españoles se encuentran en un callejón político sin salida, comenta el diario polaco Rzeczpospolita: "La derecha no ha conseguido la victoria decisiva que se le auguraba. Los socialistas en torno al presidente Sánchez tienen más opciones, pero pueden enfrentarse a duras exigencias de los partidos separatistas catalanes. Estas podrían incluir impulsar un referéndum de independencia, lo que podría llevar a un caos político similar al de 2017, cuando Cataluña intentó separarse de España".

¿Volver a las urnas?

El periódico portugués Diário de Notícias de Lisboa señala: "Ahora que el resultado electoral en España es más o menos seguro, hay pocas certezas. En cualquier caso, seguiremos de cerca los acontecimientos en nuestro país vecino en las próximas semanas. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, los españoles tendrán que volver a las urnas dentro de unos meses, como ha ocurrido varias veces en los últimos años."

Feijóo sin opciones de alianza

El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta: El presidente del Gobierno es elegido por el parlamento. El hecho de que Feijóo probablemente no tenga ninguna baza ahí es algo de lo que debe culparse a sí mismo, no a Sánchez. Igual de importante es el hecho de que la única forma que tiene Sánchez de mantener el poder es mediante alianzas con separatistas. Incluso podría depender de un pacto con los separatistas catalanes. En realidad, Feijóo ha logrado un pequeño milagro. En el acto de equilibrismo entre abrazar y rechazar a Vox, casi lleva a su partido a su antigua fuerza. Pero al precio del aislamiento. Esta es la lección más importante para todos los partidos de centro-derecha de Europa que estén pensando en cómo hacer frente a la competencia de la derecha radical: en un sistema con dos bandos irreconciliables, apenas hay opciones de alianza. Si los partidos de centro no son capaces de unir fuerzas, lo que queda es la división y el bloqueo."