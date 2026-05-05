El Proyecto Libertad y el riesgo de escalada en el estrecho de Ormuz

¿Es posible que las fuerzas estadounidenses escolten de forma segura a buques cisterna y mercantes en el estrecho de Ormuz? DW recopila las preguntas y respuestas más importantes sobre el transporte de petróleo y gas a través del estrecho.

¿Qué se sabe sobre el Proyecto Libertad?

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, así como 15.000 militares, serán desplegados como parte del Proyecto Libertad.

El proyecto tiene como objetivo establecer un centro de coordinación para regular el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Actualmente, la iniciativa no incluye la escolta de buques por parte de la Armada de los Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz.

Según Lloyd's Market Association, una asociación de unas 100 compañías que aseguran conjuntamente los riesgos de buques y plataformas petrolíferas, aproximadamente 1.000 buques se ven afectados actualmente por el bloqueo en torno al estrecho de Ormuz. Alrededor de 20.000 marineros se encuentran varados a bordo. Veinticinco buques han sido alcanzados por bombardeos durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según informes de Lloyd's, no existía ningún acuerdo previo entre el Gobierno estadounidense y la industria sobre cómo "evacuar de forma segura los barcos varados en el Medio Oriente debido al cierre de la vía marítima".

¿Siguen navegando barcos por el estrecho de Ormuz?

Sí, pero el tráfico marítimo se ha reducido al mínimo y, en ocasiones, se paraliza por completo. Mientras que antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero, transitaban entre 125 y 140 barcos al día por el estrecho, según información del analista de materias primas Kpler del 30 de abril, el tráfico se limitó a aproximadamente siete barcos diarios.

El estrecho se encuentra actualmente bloqueado, tanto por Irán como por Estados Unidos. El bloqueo iraní, vigente desde el 28 de febrero, tiene como objetivo reducir el tráfico marítimo en general. Según la aseguradora marítima Windward, que supervisa el transporte marítimo internacional, todos los buques que deseen transitar por el estrecho deben coordinarse con las autoridades iraníes y pagar un peaje de un dólar por barril de petróleo transportado.

El bloqueo estadounidense comenzó el 13 de abril y afecta a los buques que entran y salen de los puertos iraníes. Según Windward, el bloqueo estadounidense ha provocado una fuerte caída en las exportaciones de petróleo crudo iraní a Asia.

La asociación internacional de transporte marítimo BIMCO ha hecho un llamamiento a las partes en conflicto para que pongan fin al bloqueo y dejen de amenazar a los marineros inocentes.

"BIMCO considera que la mayoría de las navieras necesitan un alto al fuego estable y garantías de ambas partes en el conflicto para asegurar el paso por el estrecho", declaró la asociación en un comunicado. El riesgo de minas marinas es una preocupación particular.

¿Han aumentado los costos de asegurar los buques?

Sí, la guerra en Irán está elevando enormemente el costo de asegurar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, según la Asociación Alemana de Seguros (GDV), todavía es posible asegurar buques.

"Ante el aumento del riesgo de guerra, se está activando el mecanismo de mercado habitual", declaró Jörg Asmussen, director ejecutivo de la Asociación Alemana de Seguros (GDV).

Sin embargo, según informes de agencias, varias aseguradoras marítimas importantes han suspendido su cobertura de riesgo de guerra para la región de Irán y el golfo Pérsico desde el 5 de marzo, o han dejado de ofrecer nuevas pólizas en la zona. Entre ellas, se encuentran las aseguradoras Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club, el American Club y el grupo asegurador japonés MS&AD Insurance.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico al oeste con el golfo de Omán al este, dando acceso al mar Arábigo. A través de esta crucial vía marítima en el Medio Oriente, miembros de la OPEP , como Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su petróleo crudo.

En 2024, un promedio de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo crudo transitaron diariamente por el Estrecho de Gibraltar, lo que representa casi el 20 % del consumo mundial. Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), transporta casi la totalidad de su GNL a través de esta ruta. En total, alrededor de una quinta parte del comercio mundial de GNL pasa por el estrecho de Ormuz.

¿Qué países se ven afectados por el bloqueo?

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz tiene consecuencias desiguales para los países del golfo Pérsico. Mientras que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán cuentan con rutas alternativas, este no es el caso de Irak, Kuwait, Qatar y Baréin.

Irán también puede utilizar el puerto de Jask para sus exportaciones, ubicado en el golfo de Omán, con acceso directo al mar Arábigo. Esto significa que los buques petroleros no tendrían que transitar por el estrecho de Ormuz. En cambio, Irak, Kuwait, Qatar y Baréin carecen de capacidad de desvío.

¿Ha habido alguna vez escoltas militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz?

Sí. Durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), Kuwait solicitó protección de escolta estadounidense para sus buques petroleros en 1987. En la llamada Guerra de los Petroleros, ambos bandos atacaron cientos de petroleros en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Posteriormente, Estados Unidos registró los petroleros kuwaitíes bajo su bandera.

El 61 % de los barcos atacados durante la Guerra de los Petroleros eran petroleros. Según un análisis del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales, 55 de los 239 petroleros (el 23 %) fueron hundidos por completo o declarados perdidos.

La Guerra de los Petroleros provocó una caída del 25 % en el transporte marítimo mercante, pero el precio del crudo solo subió temporalmente. Esto se debió a que Irán redujo el precio del petróleo para compensar el aumento de las primas de los seguros para las entregas.