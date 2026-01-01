El Papa pide por la paz en su primera misa del año

El papa León XIV hizo un llamado por la paz este jueves (01.01.2026) durante una misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la 59.ª Jornada Mundial de la Paz, enfatizando que el mundo no se salvará con armas ni "condenando, oprimiendo o eliminando a hermanos y hermanas". Más bien, se salvará "mediante el esfuerzo incansable por comprender, perdonar, liberar y aceptar a todos, sin cálculos y sin miedo", dijo el pontífice.

El mundo "no se salva afilando espadas" sino con perdón, entendimiento y "acogiendo a todos", añadió León XIV durante su primera misa del año. El pontífice estadounidense, agustino, aludió precisamente a San Agustín para aseverar que uno de los "rasgos fundamentales" de Dios es "la total gratuidad de su amor", ya que se presenta en la forma de un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

"Una vida nueva"

León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como papa, ya que fue elegido el pasado mayo, y este jueves ofició en la basílica de San Pedro del Vaticano la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios. La apertura del nuevo 2026, subrayó, es una oportunidad para cada persona de "una vida nueva" marcada por la capacidad de perdonar.

Los embajadores de numerosos países acreditados ante el Vaticano también participaron en la Misa de Año Nuevo en la abarrotada Basílica de San Pedro. Los diplomáticos recibieron el mensaje del Papa para la paz mundial, que se distribuyó en diez idiomas, a mediados de diciembre bajo el título 'La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante'.