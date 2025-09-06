El mpox deja de ser una emergencia mundial de salud, anuncia OMS

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que el mpox, que afecta principalmente a África, dejó de ser una urgencia de salud pública internacional debido a la caída del número de casos y muertes.

El mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se caracteriza por lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.

"Hace más de un año, declaré la emergencia de salud pública internacional por la propagación del mpox en África, siguiendo el consejo de un comité de emergencia", pero el jueves el grupo consideró que ya no era necesario y "acepté su opinión", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa.

"Esta decisión se basa en la disminución sostenida del número de casos y muertes en República Democrática del Congo y en otros países afectados, en particular Burundi, Sierra Leona y Uganda", indicó.

Sin embargo, Tedros advirtió que esto "no significa que la amenaza haya terminado", ni que la respuesta de la OMS "vaya a detenerse".

Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970, el mpox permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos. Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.