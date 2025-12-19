El “héroe de Bondi” recibe donación de más de un millón de dólares

Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio afincado en Australia que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido este viernes (19.12.2025) una donación de 2,5 millones de dólares australianos (1,65 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

"¿Me lo merezco?", preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44.000 personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe. A lo que el 'influencer' Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en redes sociales, le responde: "Cada centavo". Así lo muestra un vídeo compartido por él mismo, encargado de darle el talón.

Una pareja también intentó enfrentarse a los atacantes

"En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros", señalaron los organizadores de la recoleta de donaciones.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI) por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento. Albanese destacó esta semana la herocidad de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed al hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".