El bloqueo del estrecho de Ormuz impulsa rutas alternativas para el crudo

Ya hace cuatro décadas, el estrecho de Ormuz reveló su vulnerabilidad al mercado mundial del petróleo. Tras ataques a buques petroleros durante la guerra entre Irán e Irak, (1980-1988), Arabia Saudita reaccionó construyendo el oleoducto Este-Oeste, a través de su vasta península desértica hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Años más tarde, Emiratos Árabes Unidos (EAU) hicieron lo propio con el oleoducto Habshan-Fujairah, que conecta el emirato de Abu Dabi con el Golfo de Omán.

Ahora, tras el cierre del estrecho en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la atención se centra en reducir los riesgos. El mercado energético mundial confía en que otras naciones petroleras aumenten su producción, mientras que potencias mundiales como China, India y la Unión Europea, junto con grupos ecologistas, instan a acelerar las inversiones en energías renovables.

Objetivo de los países del Golfo: evitar el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, los líderes del Golfo avanzan con planes que posibilitarán que una mayor cantidad de su crudo evite por completo el estrecho de Ormuz y ayudarán a garantizar las exportaciones a largo plazo.

A principios de este mes, el diario Financial Times informó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países estaban evaluando la construcción de nuevos oleoductos que discurrirían en paralelo a las estructuras existentes, junto con la ampliación de las terminales de exportación en costas alternativas.

Landon Derentz, director sénior del Centro de Energía Global del grupo de expertos Atlantic Council, pidió a la administración Trump que respaldara esos nuevos proyectos con financiación estadounidense.

"En lugar de obligar a los barcos a atravesar ese punto crítico, Estados Unidos y sus socios deberían construir rápidamente infraestructuras alternativas", escribió Derentz en un informe reciente. "Arabia Saudita ya ha demostrado que la infraestructura de circunvalación puede aliviar parte del cuello de botella. Ese modelo debería ampliarse drásticamente".

El oleoducto saudí existente, de 1.200 kilómetros, ya está funcionando a su máxima capacidad de 7 millones de barriles por día (bpd), frente a los 5 millones anteriores a la guerra, mientras que los Emiratos Árabes Unidos están transportando otros 1,8 millones de bpd a su puerto de Fujairah.

Arabia Saudita y EAU necesitan duplicar capacidad de oleoductos

Si bien esas medidas están brindando cierto alivio a los mercados petroleros mundiales, la magnitud del desafío es evidente, según Robin Mills, director ejecutivo de Qamar Energy, una consultora líder con sede en Dubái.

"Antes de la guerra, unos 15 millones de barriles al día transitaban por el estrecho", comenta Mills a DW. "Habría que duplicar [la capacidad actual de los oleoductos] para poder exportar esa misma cantidad de crudo".

El Financial Times cita a funcionarios y expertos en energía que aseguran que, si bien los nuevos oleoductos son costosos, requieren mucho tiempo, y a veces son políticamente complejos, constituirían la única manera en que los Estados del Golfo pueden reducir su vulnerabilidad ante futuras interrupciones.

Según Mills, muchos de estos planes de circunvalación llevan años gestándose, pero aquellos que involucran a varios países se han estancado debido a la distancia, el costo y las rivalidades regionales.

Países que no pueden evitar Ormuz

"Las nuevas rutas de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos podrían comenzar casi de inmediato y tardar un par de años en construirse”, dice Mills. Kuwait, Bahréin y Qatar no tienen costas alternativas y casi todas sus exportaciones de hidrocarburos transitan por el estrecho de Ormuz.

"Lo más probable es que tengan que pasar por Arabia Saudita o Irán, lo que implica largos oleoductos y complicadas negociaciones políticas, que durarían un mínimo de tres a cuatro años, probablemente más."

La Agencia Internacional de Energía (AIE) aboga por la construcción de un nuevo oleoducto de gran envergadura desde Irak hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró la semana pasada al periódico turco Hurriyet que el proyecto, "sumamente atractivo", impulsaría la seguridad energética, "especialmente desde la perspectiva europea", y que "el problema de la financiación puede superarse".

El impulso de Irak hacia los oleoductos occidentales

El oleoducto de exportación iraquí que conecta la región norteña de Kirkuk con Turquía fue construido en la década de 1970 y se reactivó el pasado mes de septiembre tras una parada de dos años y medio. Actualmente bombea hasta 250.000 barriles diarios.

A principios de este mes, el Gobierno iraquí impulsó el tramo Basora-Haditha, valorado en 4.600 millones de dólares (3.900 millones de euros), que va desde el sur hacia la frontera con Siria, a la fase de licitación.

Este oleoducto de 685 kilómetros se considera el tramo inicial crucial que posteriormente podría extenderse hasta el puerto jordano de Aqaba, en el Mar Rojo, o incluso hasta Siria o Turquía. De aprobarse, tendría capacidad para suministrar hasta 3 millones de barriles diarios en fases.

Irak también evalúa la construcción de un oleoducto independiente que conecte con el puerto omaní de Duqm, en el golfo de Omán.

Los países del Golfo también cuentan ya con planes concretos para ampliar las limitadas redes ferroviarias y de carreteras, a fin de facilitar la exportación de mercancías distintas del petróleo y aliviar la presión sobre las cadenas de suministro.

El emblemático proyecto ferroviario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tiene como objetivo crear una red integrada de 2.100 kilómetros que abarque los seis países del CCG para 2030.