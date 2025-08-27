Ejército de Israel intensifica su presión sobre ciudad de Gaza

El Ejército israelí intensificó el miércoles, 27 de agosto de 2025, sus operaciones alrededor de Ciudad de Gaza, a pesar de la presión interna y externa que enfrenta el Gobierno de Israel para poner fin a su campaña de casi dos años en la Franja.

Ayer, decenas de miles de manifestantes se congregaron en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra y un acuerdo para liberar a los rehenes en manos de Hamás.

El Ejército se alista para tomar la mayor ciudad del territorio a la espera de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebre en la Casa Blanca una reunión sobre la posguerra en el devastado territorio palestino.

Los mediadores transmitieron un borrador de acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes que fue aceptado por el movimiento palestino Hamás, considerado terrorista por Alemania, Estados Unidos y diversos países, cuyo ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023 desató la guerra en Gaza. Israel aún no ha respondido.

Evacuación "inevitable"

En el propio terreno, el Ejército israelí ha afirmado que la evacuación de Ciudad de Gaza es "inevitable". "La evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable (...), cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible", escribió en la red X el portavoz en árabe delEejército, Avichay Adraee.

Según vecinos del barrio Zeitún de la ciudad, durante la noche hubo intensos bombardeos israelíes.