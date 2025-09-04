Ejército de Israel afirma que controla 40% de Ciudad de Gaza

El ejército israelí indicó este jueves (04.09.2025) que ya controla 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en todo el enclave, según la Defensa Civil local.

Casi dos años después del inicio del conflicto, desencadenado por el ataque del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Israel intensificó sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza en las últimas semanas.

Israel lanzó la ofensiva en Ciudad de Gaza el 10 de agosto, en lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describe como un plan para derrotar a los islamistas de Hamás.

La campaña ha suscitado críticas internacionales debido a la crisis humanitaria en la zona y ha generado niveles inusuales de preocupación en Israel, incluyendo reportes de tensión entre algunos comandantes militares y líderes políticos debido a la estrategia.

La ONU declaró que en Gaza hay una situación de hambruna, lo que Israel niega.

Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, de los 64 palestinos muertos este jueves, 30 perecieron en bombardeos contra Ciudad de Gaza. En el hospital Al Shifa de esta urbe, cuerpos envueltos en sudarios blancos yacían en el suelo de la morgue.

El ejército israelí controla actualmente alrededor de 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados bajo su asedio desde el inicio del conflicto.



