EE.UU. se rehúsa a confirmar si le retiró la visa a Gustavo Petro

El gobierno de Estados Unidos se negó a confirmar el martes (22.04.2025) si le ha retirado la visa al presidente Gustavo Petro, tal como aseguró el lunes el mandatario colombiano.

"Por supuesto, no comentamos sobre casos de visas individuales. Nuestros registros de visas son confidenciales", respondió la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, al ser preguntada en una rueda de prensa.

"Lo que sí puedo decir es que nuestros dos países han tenido la oportunidad de crear un futuro mejor para sus ciudadanos, mediante esfuerzos dirigidos a combatir a los violentos carteles de la droga que están envenenando a nuestros ciudadanos y desestabilizando nuestra región, creando oportunidades económicas que impulsen la prosperidad y poniendo fin a la crisis regional de inmigración ilegal", agregó.

Petro dijo el lunes que el gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país.

"Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas", dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

El mandatario, que no dio detalles sobre los motivos por los cuales supuestamente Estados Unidos le canceló la visa, ha tenido varios desencuentros con la Administración de Donald Trump por el tema migratorio.

La más reciente fue a raíz de una entrevista que dio a Newsmax la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien afirmó que Petro le dijo en una reunión en Bogotá que los miembros del Tren de Aragua son en realidad personas que necesitan "más amor y comprensión" y que algunos miembros del cartel son sus "amigos".

Petro respondió que "no son ciertas" esas declaraciones, que achacó a un posible error de traducción.

Desde que asumió la presidencia, el 7 de agosto de 2022, Petro ha hecho varios viajes a Estados Unidos para asistir a la asamblea general de la ONU en Nueva York, reunirse con Joe Biden, el antecesor de Trump, o participar en foros privados.

De confirmarse la versión de Petro, sería el segundo presidente colombiano en ejercicio que el gobierno estadounidense le retira su visado. En 1996 Estados Unidos le retiró la visa al entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), tras denunciarse que dinero del narcotráfico entró a su campaña electoral.