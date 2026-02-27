EE.UU. aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán

"El Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad", indicó la embajada en su sitio web.

Según recoge la nota, "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania".

Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel "mientras haya vuelos disponibles".

Despliegue militar, en medio de negociaciones con Irán

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

China recomienda a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán

Mientras tanto, China advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán, alegando un "aumento significativo de los riesgos para la seguridad externa" ante las reiteradas amenazas de ataques estadounidenses que enfrenta el país.

"Ante la actual situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y las embajadas y consulados chinos en Irán recuerdan a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Irán por el momento", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín en un comunicado.

"Se recomienda a los ciudadanos chinos que se encuentran actualmente en Irán que refuercen las medidas de seguridad y evacuen el país lo antes posible".