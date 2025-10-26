EE. UU. y China llegan a "acuerdo preliminar" en Malasia

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo para que China postergue las restricciones de exportación de tierras raras y reanude la compra de soja estadounidense. El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con un arancel adicional del 100 % si Pekín limitaba la exportación de tierras raras, pero "creo que hemos evitado eso", dijo Bessent en el programa 'This Week' de ABC.

En una comparecencia al término de las conversaciones, que tuvieron lugar en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y exploraron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas". El acuerdo preliminar debe aún, no obstante, someterse a procesos de aprobación interna por ambas partes, añadió Li, aunque no proporcionó más detalles.

"El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectos procedimientos internos de aprobación", aseveró Li, de acuerdo con la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua. The Wall Street Journal citó también al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó que se había establecido un "marco exitoso" antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur el próximo jueves.

Aún no está claro si ambos líderes anunciarán una resolución formal de la disputa comercial. El tiempo apremia, ya que los aranceles adicionales anunciados por Trump entrarían en vigor el 1 de noviembre. Durante el fin de semana, China y Estados Unidos celebraron dos reuniones en Malasia, al margen de la cumbre de la ASEAN, en lo que es la quinta ronda de negociaciones comerciales con el objetivo de resolver el conflicto que se ha prolongado durante meses.