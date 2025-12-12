EE. UU. sanciona a familiares de Maduro y crecen temores de un conflicto

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra tres familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra seis empresas vinculadas al transporte de crudo del país sudamericano, en una nueva escalada del pulso con Caracas.

Washington anunció además el jueves (11.12.2025) que conducirá a un puerto estadounidense al petrolero iraní Skipper, cargado de crudo venezolano e incautado por fuerzas norteamericanas frente a las costas de Venezuela, lo que aumenta los temores de un conflicto abierto entre ambos países.

Estados Unidos tomó el miércoles el control del buque con petróleo venezolano en una espectacular incursión en la que sus fuerzas descendieron a rápel desde helicópteros hasta la embarcación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció paralelamente nuevas sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, al afirmar que dos de ellos son "narcotraficantes que operan en Venezuela".

"Nicolás Maduro y sus socios criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Maduro califica incautación de buque un acto de "piratería naval criminal"

El mandatario venezolano calificó como un acto de "piratería naval criminal" el decomiso del buque cargado de crudo venezolano.

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo el jueves Maduro en un acto presidencial en Caracas.

Horas antes, se entrevistó telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le reiteró su apoyo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró "preocupado" por la incautación del buque, sancionado desde hacía años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán.

Desde Oslo, donde logró aterrizar el jueves tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado mostró su apoyo al presidente Donald Trump y a su campaña contra Maduro.