EE. UU.: Panel recomienda no vacunar contra hepatitis B a recién nacidos

Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes (05.12.2025) a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados. La vacuna, segura y efectiva, ha prevenido más de 500.000 infecciones y más de 90.000 muertes en 30 años, según expertos.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, renovado recientemente por el polémico secretario de Salud, el abogado y activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr, votó a favor (8 a 3) para dejar que las mujeres con resultados negativos al virus decidan si desean que sus hijos sean vacunados al nacer. La decisión debe "considerar los beneficios y riesgos de la vacuna y los riesgos de infección", dice el comité.

El panel no modificó la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B en casos en que las madres sean reportadas como infectadas o con estatus inconcluso o desconocido. Se espera que estos cambios no repercutan en la cobertura de los seguros médicos, aunque sí representa una victoria para el Departamento de Salud liderado por Kennedy Jr.

Decisión plantea "riesgos significativos"

Varios de los nuevos integrantes del panel de asesores sobre inmunización son colaboradores estrechos del secretario estadounidense, que en junio despidió a los 17 miembros de la comisión, al citar la necesidad de restablecer la confianza pública en el organismo. Los nuevos asesores son figuras criticadas por la comunidad científica por su falta de experiencia o por promover teorías antivacunas.

Más de setenta expertos en políticas sanitarias y la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA en inglés), que representa a más de 23.000 miembros, advirtió sobre los peligros de acabar o postergar esta inmunización, a la que califican de "hito en la política de salud infantil en EE.UU."

"Este calendario de inmunización prácticamente ha eliminado las infecciones crónicas por el virus de hepatitis B (VHB) en niños. Desde entonces, no ha surgido evidencia que plantee dudas sobre la eficacia o la seguridad de la inmunización universal del recién nacido", insistió la APHA en un comunicado, que considera que retrasar la vacunación o eliminarla es un error que "plantea riesgos significativos para la salud”.