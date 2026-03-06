EE. UU. negocia un millonario acuerdo sobre oro con Venezuela

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en 165 millones de dólares, se informó el jueves (05.03.2026).

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

Cuando se acaban de cumplir los dos meses de la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este nuevo movimiento económico pone de manifiesto el estrechamiento de los lazos comerciales entre el país caribeño y la Administración de Estados Unidos.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien realizó una visita de dos días a Caracas para discutir oportunidades en los sectores petrolero y minero, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habría ayudado a gestionar el contrato relativo al oro.

Aunque el precio del oro varía (un kilogramo cuesta alrededor de 166.000 dólares), la situación de incertidumbre financiera mundial y las tensiones geopolíticas derivadas del ataque estadounidense a Irán, afectando al estrecho de Ormuz y su tránsito petrolero, lo convierten en un valor refugio para los inversores.

La presidenta Rodríguez ha anunciado un plan para reformar las leyes mineras del país después de reunirse con Burgum, lo que confirma las buenas relaciones y sintonía con la administración de Donald Trump.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

Tras el cambio político en Caracas, la empresa estatal petrolera PDVSA anunció nuevos contratos para suministrar petróleo al mercado estadounidense, en el contexto de una reducción de las sanciones que antes se aplicaban.

