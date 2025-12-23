EE. UU. necesita controlar Groenlandia "por motivos de seguridad nacional", recalca Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump ha afirmado que "necesita" Groenlandia para garantizar la protección del país, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo.

Su designación del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, ha provocado la ira de Dinamarca, que ha convocado al embajador estadounidense.

Poco después de ese nombramiento, Trump reiteró su posición en una conferencia de prensa: "Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales", zanjó Trump desde su residencia de Palm Beach, en Florida.

"Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes", afirmó. "La necesitamos para la seguridad nacional. Tiene que ser nuestra", insistió el presidente.

Trump también explicó que Jeff Landry, el enviado especial para Groenlandia "quería liderar la campaña" para obtenerla. De hecho, tras su nombramiento, Landry prometió convertir el territorio danés en "parte de Estados Unidos".

Indignación y apoyo

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron el lunes 22 de diciembre, en una declaración conjunta, que la isla pertenece a sus pobladores.

"No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional", afirmaron. "Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta".

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró "profundamente indignado" por el nombramiento y advirtió a Washington que respetara la soberanía de Dinamarca, que pertenece a la UE y a la OTAN. La UE le ha ofrecido su "total solidaridad".