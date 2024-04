EE. UU. moviliza más tropas ante posible ataque iraní en Medio Oriente

Estados Unidos está incrementando el número de tropas en Medio Oriente para prepararse ante un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, indicó este viernes (12.04.2024) el medio USA Today, citando a dos altos cargos que no identifica. Se teme que el ataque, respuesta al bombardeo de un consulado iraní en Siria, podría ocurrir "muy pronto y sin aviso previo".

"Estamos desplegando activos adicionales para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses", dijo un funcionario de defensa que pidió el anonimato. El diario The Wall Street Journal había adelantado que Israel se está preparando para un posible ataque de Irán que podría ocurrir tan pronto como este viernes o mañana sábado. Ese rotativo, no obstante, citó otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes para atacar a Israel y no ha tomado una decisión final.