EE. UU. lanzó nueva oleada de 90 minutos de ataques contra Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron este miércoles que llevaron a cabo una nueva serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo. La operación se extendió por 90 minutos, según el Comando Central de Estados Unidos.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico. "Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", detalló el Centcom.

Los ataques se producen tras la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el acuerdo marco de alto al fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica, al acusar a Teherán de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz. Trump incluso amenazó con destruir infraestructura civil.

Empuja al caos.

La prensa iraní reportó explosiones cerca del puerto de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, y en Bandar Imam Khomeini. También hubo ataques contra la ciudad de Bushehr, donde se encuentra la única planta nuclear civil del país.

Como respuesta a los ataques de las últimas horas, la Guardia Revolucionaria iraní declaró esta misma jornada que había atacado objetivos militares estadounidenses en la región, entre ellos en Bahréin, Kuwait y Jordania. Asimismo, amenazó con bloquear más exportaciones energéticas de la región, afirmando que Estados Unidos "debe prepararse para el cierre de todos los demás corredores de exportación”.

En tanto, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó a Irán de arrastrar a todo Medio Oriente al caos. Los países miembros de esta alianza -Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán-, son todos aliados de EE.UU. y acogen en su territorio o aguas bases o presencia militar estadounidense, y algunos de ellos tienen firmados acuerdos de defensa con Washington.



