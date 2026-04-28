EE. UU. estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos, que según Irán no está condiciones de "dictar su política" a otros países, analiza este martes (28.04.2026) la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto, que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados.

En plena subida de los precios de la energía, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo, anunció este martes que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo para proteger su "interés nacional".

Según una fuente próxima al Ministerio de Energía, la medida se tomó porque Abu Dabi -que ya llevaba meses manifestando sus discrepancias en el seno del cartel liderado por Arabia Saudita- no desea verse sometido a cuotas cuando la situación en el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.

En el terreno hay una frágil tregua en vigor desde hace casi tres semanas pero las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas.