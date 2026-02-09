EE. UU. captura en el océano Índico un buque petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados y huyó del Caribe, indicó el Departamento de Guerra este lunes (09.02.2026).

Un comunicado publicado en redes sociales no especifica si el buque tenía vínculos con Venezuela, cuyo régimen enfrenta sanciones estadounidenses por su petróleo y depende de una flota fantasma de buques con bandera falsa para contrabandear crudo a las cadenas globales suministro.

"El Aquila II operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre los buques sancionados en el Caribe. Huyó y nosotros lo seguimos", señaló el Departamento de Guerra en la red social X.

"Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros", agregó.

El Aquila II es un petrolero con bandera panameña sujeto a sanciones estadounidenses relacionadas con el envío de petróleo ruso ilícito. Propiedad de una empresa con domicilio en Hong Kong, los datos de rastreo del barco muestran que ha pasado gran parte del último año con su transpondedor de radio apagado, una práctica común entre los contrabandistas para ocultar su ubicación.

Además, II fue uno de al menos 16 petroleros que partieron de la costa venezolana el mes pasado después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, según Samir Madani, cofundador del servicio en línea de rastreo de barcos petroleros TankerTrackers.com.