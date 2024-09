EE. UU. anuncia una nueva ayuda económica y humanitaria de $717 millones para Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este miércoles una nueva ayuda económica y humanitaria de 717 millones de dólares para Ucrania, que incluye asistencia para permitir a Kiev restaurar su infraestructura energética ante los ataques rusos.

"Mientras nos reunimos hoy aquí, vemos de nuevo a (el presidente ruso, Vladímir) Putin desempolvando su libro de jugadas invernales, apuntando a los sistemas de energía y electricidad ucranianos para convertir el frío en un arma contra el pueblo ucraniano", señaló Blinken en una rueda de prensa junto a sus homólogos británico, David Lammy, y ucraniano, Andrí Sibiga.

Por ello, dijo, Estados Unidos proporcionará 325 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a reparar la red energética y eléctrica de Ucrania.

Blinken también anunció un nuevo apoyo humanitario de 290 millones de dólares para ayudar a proporcionar servicios vitales como agua potable, alimentos, refugio y medicinas a "millones de personas de Ucrania y de toda la región que se han visto desplazadas por la guerra de Putin".

Desminado humanitario

El jefe de la diplomacia estadounidense reveló asimismo 102 millones de dólares en financiación adicional para el desminado humanitario, con el fin de ayudar a retirar las minas terrestres y los artefactos sin explotar que Rusia ha dejado en Ucrania.

"Seguimos plenamente comprometidos con la victoria de Ucrania, no sólo para garantizar que Ucrania pueda defenderse hoy, sino que pueda valerse por sí misma con fuerza, militar, económica y democráticamente, durante muchos, muchos días por delante", subrayó.

"Queremos que Ucrania gane, y estamos plenamente comprometidos a seguir reuniendo el apoyo que necesita para que sus valientes defensores y ciudadanos lo consigan", añadió.

Blinken recordó que además de Estados Unidos y el Reino Unido, país este último que anunció hoy por su parte una nueva ayuda de más de 600 millones de libras (710 millones de euros) para Ucrania- una cincuentena de países han proporcionado más de 100.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad a Ucrania desde febrero de 2022 y siguen apoyando materialmente a Ucrania en la actualidad.

"Nuestro mensaje, nuestro mensaje colectivo a Putin es claro: nuestro apoyo no disminuirá. Nuestra unidad no se romperá. Putin no sobrevivirá a la coalición de países comprometidos con el éxito de Ucrania, y desde luego no va a sobrevivir al pueblo ucraniano", enfatizó.