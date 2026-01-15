EE. UU. anuncia captura de petrolero antes de reunión de Trump con María Corina Machado

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó la operación realizada antes del amanecer, indicando que las fuerzas estadounidenses detuvieron al petrolero Verónica “sin incidentes”.

Esa autoridad añadió que el Verónica estaba “operando desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”, declaró el Comando Sur en su comunicado.

Funcionarios que hablaron con la agencia Reuters bajo condición de anonimato confirmaron que la incautación tuvo lugar en el Caribe.

Parte de declarada campaña de Trump contra el narcotráfico y por el petróleo de Venezuela

Las incautaciones comenzaron como parte de una declarada campaña de Trump contra el narcotráfico en el Caribe, que se enfocó enseguida en forzar la salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro y culminó con la irrupción de las fuerzas estadounidenses en el país para capturarlo a él y a su esposa el 3 de enero.

Desde entonces, Trump ha declarado que Estados Unidos planea controlar los recursos petroleros de Venezuela indefinidamente mientras busca reconstruir la deteriorada industria petrolera del país.

Según las informaciones de Estados Unidos, los buques interceptados hasta el momento se encontraban bajo sanciones estadounidenses o formaban parte de una “flota fantasma” de barcos no regulados que ocultan su origen para transportar petróleo de los principales productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela.

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa que estaba siendo seguido por un submarino ruso tras más de dos semanas a través del Atlántico. La medida fue condenada por Moscú.

Antes de reunión Trump-Machado

Esta última incautación se produjo antes de la reunión prevista para este jueves (15.01.2026) entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en su primer encuentro cara a cara desde que Estados Unidos derrocó a Maduro, su antiguo rival.

Trump la ha calificado previamente de “luchadora por la libertad”, pero descartó la idea de designarla para dirigir Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, alegando que no contaba con suficiente apoyo interno.

Una evaluación clasificada de la CIA presentada a Trump concluyó que los leales a Maduro, incluyendo a Rodríguez, eran los más indicados para mantener la estabilidad.



