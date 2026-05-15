EAU anuncia construcción de oleoducto que evitará paso por estrecho Ormuz

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este viernes (15.05.2026) que está construyendo un nuevo oleoducto que conectará el oeste y este del país, evitando así el estrecho de Ormuz, el cual se espera que entre en funcionamiento en 2027, informaron fuentes oficiales.





El príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, fue informado durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la petrolera emiratí ADNOC "sobre el nuevo proyecto del oleoducto Oeste-Este, que duplicará la capacidad de exportación de ADNOC a través de Fuyairah", en el este del país y frente a Irán, indicó la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.



