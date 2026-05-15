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EAU anuncia construcción de oleoducto que evitará paso por estrecho Ormuz
El príncipe heredero de Abu Dabi ordenó acelerar el proyecto, que conectará el oeste y el este del país y duplicará la capacidad exportadora de ADNOC en 2027.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este viernes (15.05.2026) que está construyendo un nuevo oleoducto que conectará el oeste y este del país, evitando así el estrecho de Ormuz, el cual se espera que entre en funcionamiento en 2027, informaron fuentes oficiales.
El príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, fue informado durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la petrolera emiratí ADNOC "sobre el nuevo proyecto del oleoducto Oeste-Este, que duplicará la capacidad de exportación de ADNOC a través de Fuyairah", en el este del país y frente a Irán, indicó la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.
El responsable instó a la empresa estatal a "acelerar la ejecución del proyecto, en un momento en que la compañía avanza hacia una nueva fase de desarrollo de proyectos a escala mundial para satisfacer la demanda energética global".