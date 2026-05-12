DW Verifica: El hantavirus no es una nueva pandemia

Varios contagios con el hantavirus en un crucero parecen ser suficientes para revivir recuerdos de la COVID-19 en las redes sociales y para especular sobre una nueva pandemia.

La especulación surgió a raíz del caso del crucero Hondius, que zarpó del sur de Argentina en abril. Varias personas a bordo se contagiaron con el hantavirus, específicamente con una variante particular: la cepa andina. Tres personas fallecieron a causa de la infección (hasta el 11 de mayo de 2026), y otros contactos se encuentran actualmente bajo observación.

DW Verifica examina la veracidad de tres afirmaciones virales sobre el hantavirus.

Videos de la pandemia de coronavirus

Afirmación: "Emmanuel Macron anuncia la suspensión de las clases en escuelas y universidades debido al hantavirus a partir del lunes y por tiempo indefinido", escribe un usuario en X. Otras cuentas en la misma plataforma compartieron esa afirmación, posteando un video de un discurso del presidente francés. Algunas de esas publicaciones alcanzaron millones de visualizaciones.

DW Verifica: Falso

El presidente francés, Emmanuel Macron, sí hizo esta declaración en una ocasión, pero en el contexto de la pandemia del coronavirus, no del hantavirus. Una búsqueda inversa de imágenes revela que el video original data de 2020 y fue emitido por el canal France 24.

Actualmente, no hay informes de cierres de escuelas ni otras medidas debido al hantavirus. La coordinadora de emergencias de la OMS, Maria Van Kerkhoven, enfatizó en una conferencia de prensa sobre el brote en el crucero: "La situación no es la misma que hace seis años. [El hantavirus] no se propaga de la misma manera que los coronavirus. Esto no es el comienzo de una pandemia".

La cepa Andes del hantavirus: una variante de Sudamérica

Afirmación: "La cepa del virus se transmite de persona a persona. La tasa de mortalidad supera el 40 por ciento. Ya ha aparecido en EE. UU., Singapur, Gran Bretaña, Suiza, Sudáfrica, Canadá y los Países Bajos", escribió un usuario en X.

DW Verifica: Información engañosa

El hantavirus sí está presente en todo el mundo, pero la información que proporciona el usuario es engañosa. Los virus hallados en el crucero son únicamente de la cepa andina, la única variante del hantavirus que se transmite de persona a persona.

El hantavirus, por lo general, no se transmite de animales a humanos. La excepción es la cepa andina a la que se refiere el usuario y que está circulando en el crucero: esta sí se transmite de persona a persona por contacto cercano.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en algunos casos las infecciones pueden ser graves, pero no se transmiten fácilmente entre seres humanos.

La OMS informa que cada año se producen entre 10.000 y más de 100.000 infecciones por hantavirus en todo el mundo. Los virus varían significativamente según la región.

En Alemania y gran parte de Europa suelen provocar cuadros más leves. La tasa de mortalidad en estos lugares generalmente oscila entre el uno y el quince por ciento.

La incidencia es menor en América del Norte y del Sur, generalmente son solo unos pocos cientos al año, pero allí pueden desarrollarse enfermedades pulmonares graves. Según un estudio publicado en The Lancet en 2023, estos casos son mortales en aproximadamente el 30 al 40 por ciento de los casos.

En el Hondius solo se ha documentado la cepa andina, que también puede transmitirse de persona a persona.

La cita de Fauci es inventada

Afirmación: Otro usuario afirma que el virólogo estadounidense Anthony Stephen Fauci supuestamente dijo: "Quizás sea hora de volver a usar mascarillas y mantener la distancia social". La afirmación tiene aproximadamente 1,3 millones de visualizaciones en X.

DW Verifica: Falso

No existen informes de los medios ni indicios de que el virólogo estadounidense Anthony Fauci haya hecho esa declaración. Fauci fue asesor principal del presidente estadounidense Joe Biden durante la pandemia de COVID-19, desde enero de 2021. Debido a sus análisis sobre la pandemia, se enfrentó repetidamente a Trump y se convirtió en una figura odiada por la derecha estadounidense.

La búsqueda de la cita textual no arroja resultados. Además, la cuenta que difundió esta afirmación se describe a sí misma como una cuenta parodia, aludiendo así, aparentemente de forma deliberada, a las preocupaciones y temores surgidos durante la pandemia del coronavirus.

Los hantavirus por lo general no se transmiten por gotitas

En cualquier caso, según los conocimientos científicos actuales, comparar la situación con la pandemia del coronavirus resulta engañoso. Los hantavirus generalmente no se transmiten por gotitas respiratorias o aerosoles, que es precisamente aquello de lo que protegen las mascarillas. La infección suele contagiarse de animales a humanos.

Los seres humanos sí pueden infectarse por contacto con las heces de roedores infectados. Los virus también pueden permanecer infecciosos en estado seco y ser inhalados a través de polvo en suspensión. Asimismo, es posible la infección por alimentos contaminados, heridas en la piel o mordeduras de animales.

La transmisión de persona a persona se considera rara y hasta ahora solo se ha demostrado en la denominada cepa andina. Para ello se requiere contacto físico cercano, mientras que el coronavirus se propagaba principalmente a través de gotitas y aerosoles. El uso de mascarilla protectora tenía como objetivo prevenir el riesgo de infección.