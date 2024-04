Dúo Pet Shop Boys revela secreto para mantenerse relevante tras 40 años de carrera musical

​"Eso es algo que mucha gente intenta hacer, ser cool de alguna manera, lo que no tiene nada de cool, porque se hace un esfuerzo demasiado grande para ello”, dijo Tennant recientemente a The Associated Press.

¿Una prueba de esa relevancia? Los éxitos clásicos de Pet Shop Boys en dos películas de culto el año pasado: una escena de karaoke en "Saltburn" con "Rent" y una escena navideña en "All of Us Strangers" sonorizada por "Always on My Mind".