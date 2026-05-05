Dos muertos tras ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perpetraron un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que deja dos hombres muertos.

El Comando Sur de EE. UU. (Southcom) aseguró en X que "la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación", agregó.

La embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico, según esta institución estadounidense.

Cientos de personas muertas desde 2025

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses fue herido o sufrió daño.

La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado operativos militares en la zona del Caribe, que luego extendieron al Pacífico.

Los ataques de EE. UU. en aguas internacionales han provocado la muerte de un centenar de personas. Por eso, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado "los operativos letales" de Washington, actos que son una "violación al derecho internacional".