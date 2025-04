Donald Trump despide a altos cargos de seguridad nacional

El Gobierno de Donald Trump despidió este jueves al director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, Timothy Haugh, la poderosa oficina de inteligencia cibernética, informó la cadena CNN.

El despido del general Haugh, quien también encabeza el Comando Cibernético de Estados Unidos (la unidad cibernética ofensiva y defensiva de las Fuerzas Armadas), supone una importante reestructuración de la comunidad de inteligencia estadounidense, que está experimentando cambios significativos en los primeros dos meses del Gobierno de Trump, indica CNN.

Wendy Noble, adjunta de Haugh en la NSA, también fue destituida, agrega la cadena, que cita como fuentes a miembros de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes y a dos exfuncionarios familiarizados con la decisión.

El Gobierno no ha especificado las causas de los despidos de Haugh y Noble, mientras se espera que el teniente general William Hartman, un experimentado oficial militar y subdirector del Comando Cibernético, se desempeñe como jefe interino del comando y de la NSA, según informaron los dos exfuncionarios.

Despidos tras despidos

La noticia de los ceses se produjo poco después del despido de varios miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), después de que Laura Loomer, una conocida activista "conspiracionista" de extrema derecha, criticada incluso por conservadores leales al presidente estadounidense, instara a Trump a hacerlo durante una reunión mantenida el miércoles, argumentando que ambos eran desleales.

Este Consejo se conforma por un grupo relativamente pequeño de asesores de la Casa Blanca, que trabaja en los temas diplomáticos y militares más delicados del país. "Siempre estamos despidiendo gente", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Miami el jueves por la tarde. "Personas que no nos agradan, personas que creemos que no pueden hacer el trabajo o personas que podrían tener lealtades hacia alguien más".

Trump aseguró a la prensa que estas decisiones "no están en absoluto" vinculadas a los consejos de Laura Loomer, a quien llamó "gran patriota". "Ella hace recomendaciones... y a veces escucho esas recomendaciones", añadió. Según él, "siempre tiene algo que decir y normalmente es constructivo".

¿Quién es Laura Loomer?

The New York Times fue uno de los primeros en informar sobre la reunión entre Loomer, conocida por sus comentarios racistas, con Trump y altos cargos en la Casa Blanca el miércoles. Durante esta reunión el diario afirma que criticó duramente a algunos asesores delante de su jefe, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz.

Otros medios de comunicación como CNN, The Washington Post, Axios y The Wall Street Journal informaron del encuentro, confirmado por Loomer. "Por respeto al presidente Donald Trump y a la confidencialidad en el despacho oval no revelaré ningún detalle de mi reunión", escribió en X. No obstante, pareció atribuirse el mérito de los despidos, al afirmar que presentó su "investigación" al presidente y destacó "la necesidad de seleccionar con mucho rigor a los miembros de su equipo".

Loomer se describe como "periodista de investigación", pero muchos de sus detractores la acusan de ser racista, homófoba, tránsfoba e islamófoba. Es conocida por sus salidas de tono que agitan las redes sociales. Indignó incluso a los partidarios de Trump durante la campaña electoral al afirmar que si la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris ganaba las elecciones "olería a curry en la Casa Blanca", refiriéndose a los orígenes indios de su madre.

Dijo que el islam era "un cáncer", que el 11 de septiembre fue el resultado de una "conspiración interna" e incluso que el expresidente demócrata Joe Biden estuvo detrás del intento de asesinato de Donald Trump en julio. Pero nada de esto le impidió mantener una buena relación con Trump, quien la defendió llamándola "espíritu libre".

¿Qué es la NSA?

La NSA es una de las agencias de espionaje más poderosas y cruciales del Gobierno estadounidense. Sus descifradores de códigos y operadores informáticos realizan operaciones de inteligencia en todo el mundo que proporcionan información al presidente y a sus principales asesores.

El Comando Cibernético se estableció hace más de una década para combatir las crecientes amenazas extranjeras en el ciberespacio y ha evolucionado considerablemente desde entonces.

El mes pasado, Haugh recibió al multimillonario Elon Musk, quien supervisa el Departamento de Eficiencia Gubernamental, en la sede de la NSA y el Comando Cibernético en Fort Meade, Maryland.

Algunos funcionarios de defensa, tanto actuales como retirados, afirman que existe una creciente cultura de miedo entre los oficiales del Departamento de Defensa, quienes temen ser despedidos en cualquier momento por alguna conducta considerada insuficientemente leal a Trump, reportan medios estadounidenses.