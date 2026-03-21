Disidencia de las FARC mandó matar a Uribe Turbay

El asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá, fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, según el testimonio de uno de los condenados por este crimen, reveló este sábado (21.03.2026) la revista Semana.

"El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", confesó Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado ayer a 22 años y cuatro meses de cárcel como responsable de organizar y coordinar el magnicidio del político, según la declaración a la que tuvo acceso la revista. Dicha declaración está fechada el pasado 9 de febrero.

Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién dio la orden directa del magnicidio, este respondió, según la revista: "La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia". Además, dijo que habían ofrecido mil millones de pesos por el asesinato y que había otros 600 millones para sobornar a la justicia o para, llegado el caso, cortarles la cabeza para que guardaran silencio.

Era la hipótesis principal de la Policía

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica. El propio Zarco Aldinever fue también abatido poco después durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN, según anunció entonces el ministro de Defensa colombiano.

El testimonio de Pérez Marroquín sobre el asesinato confirma la principal hipótesis de la Policía colombiana, que en octubre pasado ya señaló a la Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal liderado por Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC durante el proceso de paz entre el Gobierno y esa guerrilla que condujo al acuerdo de 2016, pero tres años después retomó las armas.