Director encarga estudio científico para saber si Jack podría haber sobrevivido en 'Titanic'

James Cameron: "Solo uno podría sobrevivir"

"¡Habría sitio de sobra!"

No es la primera confesión de Cameron sobre la polémica de la puerta. En 2017, declaró a la revista Vanity Fair: "Si hubiera vivido, el final de la película no habría tenido sentido". Winslet dijo poco después en el programa Late Show de Stephen Colbert: "Debería haberse esforzado más por entrar". Winslet y Colbert recrearon la escena y demostraron: ¡habría sitio de sobra!

Celine Dion, que cantó la canción del Titanic "My Heart Will Go On", sugirió en 2019 que Jack estaba tan congelado por el agua fría del océano que ya no tenía fuerzas para saltar sobre la puerta. DiCaprio también fue preguntado al respecto en 2019 en una entrevista en el canal "MTV" por los también actores Brad Pitt (55) y Margot Robbie (29). A diferencia de Cameron, Winslet y Dion, DiCaprio se limitó a decir: "Sin comentarios".