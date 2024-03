Diagnóstico de cáncer: ¿por qué Kate es tan importante para la realeza?

¿Así que toda duda quedaba despejaao? Desgraciadamente, no. En un mensaje de video publicado el viernes por la noche, Kate explicó que le habían diagnosticado cáncer tras una operación abdominal. "Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de este tratamiento", dijo Kate en el video, que se dice que fue grabado el miércoles. No se darán a conocer más detalles sobre la naturaleza del cáncer, según la oficina de la Princesa.