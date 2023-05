Detectan misteriosos sonidos en la estratosfera sin origen conocido

Científicos de los Laboratorios Nacionales Sandia (SNL), en Estados Unidos, a cargo de globos propulsados por energía solar, han detectado sonidos de baja frecuencia en lo alto de la atmósfera terrestre que no pueden identificarse.

"Cuando empezamos a volar globos hace años, no sabíamos muy bien qué íbamos a oír", explica Daniel Bowman, de SNL, según informa New Scientist. "Aprendimos a identificar sonidos de explosiones, caídas de meteoritos, aviones, tormentas eléctricas y ciudades. Pero prácticamente cada vez que enviamos globos, encontramos sonidos que no podemos identificar", agrega.