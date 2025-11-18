Destituida jueza del caso Maradona por participar en documental clandestino

La jueza Julieta Makintach fue destituida el martes, 18 de noviembre de 2025, por la justicia de Argentina . Entre otros cargos, por abuso de autoridad.

La decisión se debe a su participación en un documental no autorizado y clandestino sobre el caso Maradona, mientras Makintach aún formaba parte del tribunal encargado de determinar las responsabilidades del equipo médico del célebre futbolista argentino, tras su fallecimiento en 2020.

Nuevo juicio en 2026

La polémica intervención de Makintach en la producción audiovisual comprometió la imparcialidad del proceso, lo que llevó a la anulación del juicio original el pasado mes de mayo.

A pesar de la interrupción del proceso, la justicia argentina ha programado el inicio de un nuevo juicio, previsto para marzo de 2026, con el fin de restablecer el proceso legal y esclarecer las circunstancias de la muerte del ídolo argentino.