Descartan segundo caso sospechoso de ébola en Brasil

Un paciente aislado en Brasil por síntomas compatibles con el ébola dio negativo al examen para detectar el virus, informaron este lunes (01.06.2026) las autoridades, un día después de que se descartara un primer caso. El país sudamericano extremó las precauciones tras detectar el sábado dos casos sospechosos en hombres provenientes de países africanos, en momentos en que preocupa la propagación de un brote letal del virus en África central.

En Sao Paulo, el caso de un hombre, de 37 años ingresado en un área aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas "fue descartado para virus ébola", tras un examen que "no detectó material genético del virus", informó en una nota la secretaría de Salud del estado. Las autoridades confirmaron que el hombre estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) pero "no se desplazó hacia áreas de riesgo".

El paciente, en cambio, dio positivo para meningitis meningocócica, con síntomas compatibles con fiebres hemorrágicas virales, según una nota divulgada el domingo por el Ministerio brasileño de Salud. Fue internado y entubado en un instituto paulista de infectología, adonde llegó en "estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido empeoramiento clínico".

Riesgo "bajo” en América del Sur

En Río de Janeiro fue aislado otro hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo. Presentó síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea. Fue diagnosticado con malaria, y el examen para ébola dio negativo, así como la contramuestra, según las autoridades. El Ministerio de Salud afirmó que "el riesgo de transmisión de la enfermedad en Brasil y América del Sur es considerado bajo".

La Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la RDC y su vecina Uganda. Ya se detectaron más de 1.100 casos sospechosos en ambos países, incluidos casi 250 que llevaron a la muerte de los afectados, según la agencia sanitaria de la Unión Africana.