Derechos humanos en 2025: los países donde ha habido avances

Desde el punto de vista de los derechos humanos, 2025 no ha sido un año para relajarse. Hay civiles en grave peligro en regiones que están en guerra o conflicto, pero también las libertades se ven amenazadas en lugares más pacíficos. Por ejemplo, en Serbia, Tanzania y Nepal, los manifestantes críticos con el Gobierno son perseguidos o privados de información.

En Estados Unidos, se ha puesto fin a las medidas de igualdad por motivos políticos. En Turquía, numerosos políticos elegidos democráticamente han sido destituidos y detenidos, mientras que en Hungría y Kazajistán los derechos de las minorías sexuales se han visto recortados. Pero hay lugares en los que se han producido avances que contrarrestan esa tendencia y que prometen un progreso real para las personas afectadas. A continuación, presentamos cinco ejemplos.

Tailandia: matrimonio para todos

En enero de 2025, Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. El 23 de enero ya se habían celebrado más de 1.800 matrimonios bajo la nueva ley.

Según un recuento del Pew Research Center, en casi 40 países de todo el mundo se aplican leyes similares. Además de Tailandia, en 2025 también el pequeño principado alpino de Liechtenstein introdujo el matrimonio para todos.

Italia: feminicidio como delito

Según la oficina italiana de estadística Istat, en 2024 fueron asesinadas 106 mujeres por el simple hecho de ser mujeres, en su mayoría por sus parejas, exparejas u otros familiares.

El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Parlamento italiano aprobó una ley que tipifica el feminicidio como delito independiente, castigado con cadena perpetua. También se han endurecido otros delitos de género, como el acoso y el llamado "porno por vengaza", con el fin de proteger mejor a las mujeres en el futuro.

Colombia, Bolivia y otros: prohibición total del matrimonio infantil

Las jóvenes se enfrentan a otro peligro en la mayoría de los países del mundo: según datos de la oenegé Girls Not Brides, cada año se casan 12 millones de niñas menores de 18 años. Según datos de la UNESCO, en febrero de 2025 el 54 por ciento de los países aún permitían los matrimonios con menores de 18 años si se cumplían determinados requisitos, por ejemplo, si los padres o un juez daban su consentimiento.

En este recuento ya no se incluía a Colombia, que ese mismo mes cerró las lagunas legales existentes. Y también en Bolivia se promulgó en septiembre una prohibición total del matrimonio infantil.

Portugal, Kuwait y Granada también cerraron las lagunas legales en materia de matrimonios infantiles a finales de año. Burkina Faso fijó la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, aunque, según la oenegé Girls Not Brides, no queda claro si los jueces pueden conceder excepciones.

Malaui, Vietnam, Japón: fin de las tasas escolares

Malaui, en el sudeste de África, es uno de los países más pobres del mundo. Aquí, las limitaciones económicas suelen determinar el tiempo que los niños pueden asistir a la escuela. Solo la escuela primaria, de ocho años de duración, es obligatoria y gratuita.

Por ello, el Gobierno anunció en diciembre una reforma de gran alcance: a partir de fin de año, se suprimirán las tasas escolares en las escuelas secundarias y se asumirán los gastos de los exámenes finales que hasta ahora debían abonarse. Aunque las familias seguirán teniendo que pagar los materiales y los uniformes escolares, los observadores políticos acogen con satisfacción esta decisión.

En Vietnam, una decisión similar ya está en vigor desde septiembre de 2025: en este país del sudeste asiático, las tasas escolares en los centros públicos son ahora cosa del pasado. Y también en Japón, un país mucho más rico, se suprimieron en 2025 todas las tasas de las escuelas secundarias. Hasta ahora, al menos las familias acomodadas tenían que seguir pagando por la escolarización.

Pakistán: Comisión Nacional para los Derechos de las Minorías

En Pakistán, el islam es la religión oficial del Estado. Los cristianos, hindúes, sijs y otras comunidades representan en conjunto solo un pequeño porcentaje de la población.

A principios de diciembre, el Parlamento aprobó la ley sobre la Comisión Nacional para los Derechos de las Minorías, que posteriormente fue firmada por el presidente. El periódico Dawn cita así al ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar: "Se trata de una comisión para los no musulmanes. Nuestros hermanos hindúes, cristianos y parsis son tan pakistaníes como nosotros".

Aún no se ha nombrado a los aproximadamente 18 miembros. La comisión tiene el mandato de representar a las minorías en los procedimientos legislativos y otros procesos políticos. El próximo año se verá cuál será su influencia en la convivencia en Pakistán.