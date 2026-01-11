Denuncian "masacre" de cientos de manifestantes en Irán

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche.

Grupos de derechos humanos que acusan a las autoridades de cometer una "masacre" para sofocar las protestas.

Según un testimonio de familiares de víctimas publicado este domingo por la página web de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

También ocho policías muertos

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116 y la de detenidos, a 2.600, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía hasta hoy.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

Irán responderá contra blancos estadounidenses

Irán golpeará objetivos militares y navales de Estados Unidos si Washington lo ataca durante la ola de protestas actual, advirtió este domingo el presidente del Parlamento.

"En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", dijo Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública. Parece hacer referencia a Israel con la expresión "territorio ocupado", país al que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado poco antes su apoyo a los participantes en las protestas masivas en curso en Irán.

Citando a funcionarios estadounidenses, el New York Times publicó que Trump había sido informado en los últimos días sobre nuevas opciones para ataques militares en Irán. Está considerando seriamente cumplir su amenaza de atacar el país debido a la represión de las protestas, informó el periódico.

