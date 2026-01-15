Delcy Rodríguez pide reformas a industria petrolera de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela presentó este jueves (15.01.2026) un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos tras el bombardeo que llevó a la caída de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez no ofreció detalles sobre la reforma, pero aseguró que busca incorporar “los lineamientos de la ley antibloqueo”, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos en 2019.

La ley petrolera de Venezuela impone limitaciones a empresas extranjeras. La funcionaria afirmó que las ventas de petróleo venezolano se destinarían a impulsar los servicios de salud afectados por la crisis, el desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura.

Rodríguez, que este jueves presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento, asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero. Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, aseguró.

Rodríguez habló por teléfono con Trump el martes. El presidente estadounidense la definió como “una persona formidable” y dijo que todo iba “muy bien” en Venezuela.



