Déficit fiscal de EE. UU. se dispara tras devolución de aranceles

Según las cuentas públicas difundidas el pasado lunes, el Gobierno de Estados Unidos ya ha reembolsado decenas de miles de millones de dólares a importadores por aranceles que fueron cobrados antes de que la Corte Suprema anulara una parte importante de ellos en febrero.

Saldo negativo

Las devoluciones tuvieron un fuerte impacto en las finanzas federales. El Departamento del Tesoro informó que el déficit presupuestario de junio alcanzó los 120.000 millones de dólares, frente al superávit de 27.000 millones registrado en el mismo mes de 2025.

En junio, la recaudación bruta por derechos de aduana ascendió a 23.600 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno tuvo que devolver 49.200 millones a los importadores afectados, lo que dejó un saldo neto negativo de 25.600 millones de dólares.

Pieza clave de la política económica de Trump

Los aranceles han sido una pieza central de la política económica y comercial del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El mandatario los presentó como una herramienta para impulsar la producción nacional, mejorar las condiciones para las exportaciones estadounidenses y reforzar las cuentas públicas.

Pero en febrero, la Corte Suprema bloqueó una parte importante de esos gravámenes, obligando al Ejecutivo a devolver el dinero cobrado de manera indebida.

Como consecuencia, los reembolsos por derechos de aduana se dispararon. Desde el inicio del año fiscal federal, en octubre de 2025, alcanzan los 81.000 millones de dólares, frente a los 5.000 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según un funcionario del Tesoro, el aumento se explica "casi por completo" por la decisión judicial y se concentró principalmente entre mayo y junio.

Más presión sobre el gasto público

El efecto de los ingresos aduaneros sobre las cuentas públicas también se ha debilitado. Tras una leve reducción del déficit el año pasado gracias al aumento de la recaudación por aranceles, el saldo negativo volvió a crecer. En los primeros nueve meses del año fiscal, el déficit acumulado se situó en 1,367 billones de dólares, un 2 % más que un año antes.

A ello se suman otros factores de presión sobre el gasto público. Estados Unidos destinó más de un billón de dólares al pago de intereses de su deuda, un aumento del 14 %, mientras que el gasto militar creció un 5 % en medio de las tensiones y conflictos en Oriente Medio.