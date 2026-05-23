Decenas de miles de personas marchan en Madrid para pedir renuncia de Pedro Sánchez

Decenas de miles de personas protestaron este sábado (23.05.2026) en Madrid para exigir la dimisión del presidente del gobierno socialista de Pedro Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

La protesta fue convocada por un grupo de más de 150 asociaciones cívicas llamado Sociedad Civil Española y respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox. Los organizadores estimaron la asistencia de unas 120.000 personas a la protesta.

Con banderas de España, los manifestantes gritaron proclamas como "no es inmigración es una invasión" y "reemigración si no comen jamón", además de insultos a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"España está secuestrada por una mafia corrupta"

A la manifestación acudió una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró a los medios que los españoles dijeron "basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" en la que "en el centro" está el presidente socialista.

En la convocatoria también estuvo presente un nutrido grupo de Vox, con su líder Santiago Abascal a la cabeza, quien declaró que "España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria".

Sánchez "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" y "perpetuarse en el poder", sentenció.