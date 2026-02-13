Dan arresto domiciliario al periodista guatemalteco José Rubén Zamora

Un juez de Guatemala otorgó el jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por causas que, según organizaciones de derechos humanos, constituyen una persecución por sus denuncias contra políticos corruptos.

Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario elPeriódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organizaciones como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.

"He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena", dijo Zamora a periodistas tras la audiencia, a la que acudió vestido de traje negro.

El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por el delito de falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que "se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna".

También deberá acudir cada 15 días a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) y tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran "corrupta" y "antidemocrática".

El diario cerró en 2023 mientras su director estaba en prisión.