Cuerpo de Marie Curie era tan radiactivo que fue enterrada en un ataúd de plomo

Dormir, jugar y experimentar con materiales radiactivos

Ataúd de plomo y pertenencias intocables

La intensa exposición radiactiva de Marie Curie ha llevado a que sus pertenencias sean consideradas literalmente intocables en la actualidad. Pero no es solo eso: sus restos también eran extremadamente radiactivos, razón por la cual fue enterrada en un ataúd de plomo. Sorprendentemente, este hecho no se descubrió hasta 1995, cuando su ataúd fue exhumado.

Un posterior examen del cuerpo de Curie reveló que se había conservado de manera extraordinaria y solo se encontraron pequeños niveles de contaminación alfa y beta. Según el Journal of British Society for the History of Radiology, esto se debió probablemente a que Curie había tomado precauciones para limitar su exposición a la radiación en su vida posterior.