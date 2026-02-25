Cuenta atrás contra Irán: ¿acuerdo o gran escalada?

En víspera de las nuevas conversaciones entre EE.UU. e Irán, crece la tensión. Representantes de ambos países y de Washington se reunirán el jueves (26 de febrero) en Ginebra para negociar sobre el programa nuclear y de misiles iraní. Observadores hablan de uno de los momentos más críticos en la historia de Oriente Próximo. En los círculos políticos y de seguridad se habla cada vez más de una "cuenta militar regresiva" en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Según un informe del Wall Street Journal del 20 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump está considerando un primer ataque militar limitado contra Irán. El objetivo sería obligar al país a aceptar sus exigencias para un acuerdo nuclear. Según el informe, esta medida está concebida como medio de presión y no debe desembocar en una guerra total, que podría provocar represalias masivas.

Al mismo tiempo, se afirma que, si Irán sigue negándose a aceptar las exigencias estadounidenses, el Gobierno de EE.UU. también podría considerar una campaña militar mucho más amplia contra instituciones estatales. El objetivo sería, por tanto, debilitar o derrocar al Gobierno de Teherán.

Irán ha declarado en una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, que no quiere iniciar una guerra. Sin embargo, si el país fuera objeto de un ataque militar, respondería "con determinación y de forma adecuada" en el marco de su derecho a la autodefensa.

Riesgos de una escalada militar

Nadie puede decir con certeza cuáles serían los objetivos de Estados Unidos en caso de guerra, opina Menashe Amir, experto en Oriente Próximo residente en Israel. "Quizás ni siquiera el propio Trump tenga una respuesta definitiva en este momento". No obstante, la idea de un derrocamiento del régimen iraní está ganando peso. "Trump ha llegado a la conclusión de que Oriente Medio nunca encontrará la estabilidad sin el fin del actual liderazgo en Teherán", afirma Amir.

Dos funcionarios estadounidenses confirmaron el 20 de febrero a la agencia de noticias Reuters que los planes militares ya se encuentran en una fase avanzada. Según ellos, las opciones incluyen ataques selectivos contra determinadas personas, así como medidas que podrían incluso tener como objetivo un cambio de régimen, siempre que Trump dé la orden correspondiente.

Damon Golriz, analista estratégico del Instituto de Geopolítica de La Haya, advierte en este contexto que incluso una intervención militar limitada probablemente iría más allá de su alcance original. Un régimen que se enfrenta a amenazas existenciales en varios frentes ya no considera la escalada como una opción, sino como un mero instinto de supervivencia. Bajo la presión de los disturbios internos masivos y el aislamiento internacional, Teherán desencadenará una "reacción en cadena" a través de sus grupos representantes, lo que, según Golriz, podría provocar una escalada explosiva de la situación.

Para ello, se remite a una advertencia del exdirector de la CIA, David Petraeus. El 23 de febrero, este había subrayado que incluso un ataque militar a gran escala tendría un impacto limitado en la estabilidad del liderazgo y no conduciría necesariamente a un cambio de régimen.

Por lo tanto, Trump seguirá buscando un acuerdo, opina Kamran Matin, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex: "Un conflicto militar sería difícil de calcular y no se vislumbra una estrategia de salida clara. Los asesores del presidente también han señalado repetidamente los riesgos de un conflicto abierto", afirma Kamran.

Israel ejerce una presión cada vez mayor

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta convencer a Trump de que lance un ataque militar. La noche del 23 de febrero, habló explícitamente ante el Parlamento israelí de una "respuesta contundente": "Estamos alerta y preparados para cualquier escenario. Le he dejado claro al régimen de los ayatolás que si cometen el mayor error de su historia y atacan a Israel, responderemos con una fuerza que no pueden imaginar".

El experto Menashe Amir observa una profunda influencia del estrecho aliado de EE.UU. "Israel ha convencido a Washington con amplias pruebas de que los problemas de la región solo pueden resolverse de forma radical derrocando al régimen". Además, añade: "En las últimas declaraciones de Trump vemos que no solo aborda el programa nuclear iraní, sino también la opresión del pueblo iraní. Esto podría indicar un cambio fundamental en la doctrina del presidente estadounidense".

¿Cambio de régimen en Irán?

Sin embargo, los analistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de que estos acontecimientos conduzcan a una democracia secular en Irán. Kamran Matin se refiere al documento sobre la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. publicado en noviembre. En él se afirma que la era de la "construcción de naciones" ha terminado y que el foco de atención de EE.UU. se ha desplazado de Oriente Medio a China.

Sin una alternativa política clara, lo más probable es que Estados Unidos llegue a un acuerdo con el régimen actual. Damon Golriz también duda de que un ataque de Estados Unidos pueda allanar el camino hacia una democracia laica:

"La firmeza del régimen de Teherán tras la muerte de más de 30 000 manifestantes, sin que se hayan producido deserciones internas significativas, pone de manifiesto lo lejos que aún está la transición democrática". Es más probable que surja un gobierno militar autoritario o, en el peor de los casos, que se produzca un colapso total del Estado y guerras regionales.