'Cuando Harry conoció a Sally' y otras 5 películas emblemáticas del director Rob Reiner

Rob Reiner, quien fue encontrado muerto este domingo en su residencia de Los Ángeles junto a su esposa Michele, fue uno de los cineastas más celebrados de Hollywood.

Como actor, se hizo famoso en la comedia de los años 70 "Todo en familia", y posteriormente interpretó al padre del personaje de Leonardo DiCaprio en "El lobo de Wall Street".

Pero será más recordado como director. Durante las décadas de 1980 y 1990, realizó una serie de películas de diversos géneros que se convirtieron en clásicos, incluyendo el falso documental de culto "Esto es Spinal Tap", "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuestión de honor", además de "La princesa prometida", "Cuenta conmigo" y "Misery".

A continuación recordamos su vida con algunas de sus películas más famosas.

1. "Esto es Spinal Tap"

Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock Rob Reiner interpretando al director Marty DiBergi que entrevista a Christopher Guest como Nigel Tufnel en "Esto es Spinal Tap".

Tras su participación como actor en "Todo en familia" -serie con la que ganó ganó dos veces el premio Emmy al mejor actor de reparto por interpretar a Michael "Meathead" Stivic, un hippie de los años 60-, Reiner, nacido en el Bronx, se enfocó en dirigir la película para televisión Sonny Boy de 1974.

Pero su primer gran éxito llegó con el falso documental "Esto es Spinal Tap", de 1984, que narraba las desventuras de una banda británica ficticia de heavy metal.

Creada junto a los actores cómicos Christopher Guest, Harry Shearer y Michael McKean, Reiner interpretó al documentalista Marty DiBergi.

Gran parte del diálogo inexpresivo fue improvisado y la película se convirtió en un clásico de culto, acuñando frases como "súbele el volumen".

Reiner declaró al Instituto Británico de Cine (BFI) en 2022 que DiBergi se basaba en el trabajo de Martin Scorsese en la película "El último vals".

"En gran parte es así", afirmó. "Él se puso a sí mismo en 'El Último Vals', y pensé: 'Así lo haré yo'. Cuando la vio por primera vez, le molestó un poco que me burlara de él, pero ahora, con los años, le encanta. Ha llegado a adorarla".

Reiner contó una vez que el cantante Sting le comentó que había visto "Esto es Spinal Tap" 50 veces. "Cada vez que la veo, no sé si reír o llorar", le dijo.

Hace apenas un par de meses, Reiner repitió su papel de DiBergi en "Spinal Tap II: El Fin Continúa", que también dirigió.

2. "Cuenta Conmigo"

Everett/Shutterstock El joven elenco de "Cuenta Conmigo" incluyó (de izquierda a derecha) a Jerry O'Connell, Corey Feldman, River Phoenix y Wil Wheaton.

Le siguió el clásico de 1986 sobre la transición a la adultez "Cuenta Conmigo".

Adaptada de un cuento de Stephen King, narraba la historia de un grupo de jóvenes amigos en Oregón en 1959, quienes emprenden un viaje de dos días para encontrar el cuerpo de un niño desaparecido.

La película, que trataba el tema de la agridulce transición de la inocencia infantil a la edad adulta, contribuyó a consolidar como estrellas a figuras como River Phoenix y Kiefer Sutherland.

Reiner declaró en el podcast Armchair Expert con Dax Shepard: "Esta película fue la más significativa para mí porque fue la primera vez que hice algo tan diferente a lo que mi padre [el actor cómico y escritor estadounidense Carl Reiner] habría hecho".

"Fue la primera vez que algo realmente reflejaba mi personalidad: tenía humor, pero también algo de melancolía y nostalgia, así que pensé: esto es realmente lo que quiero hacer".

3. "La princesa prometida"

Moviestore/Shutterstock Cary Elwes y Robin Wright protagonizaron "La princesa prometida".

Su siguiente éxito fue el cuento de hadas fantástico de 1987 "La princesa prometida", basado en una novela de William Goldman.

Llevó a los actores Robin Wright, Cary Elwes y Billy Crystal a un mundo de aventuras, romance y sátira.

Una mujer le dijo una vez a Reiner que la película le había salvado la vida, contando cómo, cuando ella y varios otros esquiadores quedaron atrapados por una avalancha, recitó cada frase de la película para mantenerse despierta y mantener a todos los demás despiertos.

"Esa fue la mejor frase que he escuchado: 'La princesa prometida me salvó la vida'", le dijo Reiner a Variety.

4. "Cuando Harry conoció a Sally"

THA/Shutterstock Billy Crystal y Meg Ryan fueron las estrellas principales en "Cuando Harry conoció a Sally".

En 1989, Reiner estableció el estándar para el género de comedia romántica con "Cuando Harry conoció a Sally".

En la película, Billy Crystal y Meg Ryan interpretan a dos amigos a lo largo de las décadas, y cuenta con una de las escenas más icónicas de la historia de Hollywood.

Después de que el personaje de Sally finja un orgasmo en medio de un restaurante para demostrar su punto de vista a Harry, otra clienta, interpretada por Estelle, la madre de Reiner, declara: "¡Tomaré lo mismo que ella!".

Mientras dirigía la película, Reiner conoció a la fotógrafa Michele Singer. Este encuentro influyó en su decisión de cambiar el final de la película.

Lo contó en el podcast de Ted Danson: "Empezamos a vernos durante el rodaje de esta película, y una cosa llevó a la otra, y, bueno, cambié el final".

"No pensaba que iba a volver a estar con alguien, no sabía cómo estar con alguien, y estaba en el punto en el que Harry y Sally no se juntan. Se encuentran en Nueva York, hablan un rato y luego caminan en direcciones opuestas".

"Pero conocí a Michele y le dije: 'Bueno, ya veo cómo funciona esto', y lo cambié. Volví a rodar el final donde se ve a Billy corriendo y viendo a Meg en la fiesta de Nochevieja".

Reiner y Singer se casaron poco después y tuvieron tres hijos.

Él ya había estado casado con la actriz y directora Penny Marshall en 1971, y adoptó a su hija, la actriz Tracy.

5. Misery

Getty Images Kathy Bates ganó un Oscar por aparecer junto a James Caan en Misery.

El trabajo del director dio un giro más oscuro en 1990 con Misery, otra adaptación de una novela de King.

Fue protagonizada por Kathy Bates, quien daba vida a Annie Wilkes, una mujer trastornada que encarcela a su escritor favorito, interpretado por James Caan.

Bates ganó el Oscar a la mejor actriz por su interpretación escalofriantemente humana.

Durante una aparición en la Comic-Con de San Diego a principios de este año, Reiner recordó que en aquel momento presentía que Miseria iba a ser el único thriller que haría.

"Pero estudié a Hitchcock", dijo. "Estudié todas las películas de suspenso que pude para ver cuál es la gramática de los thrillers cinematográficos".

Bates, entonces actriz de teatro, temía haber arruinado su audición para la gran pantalla. Pero el director no tuvo esas reservas.

"Leyó unas dos o tres líneas, creo, y le dije: 'Basta, puedes hacerlo'", contó Reiner, según Entertainment Weekly. "Pero ella dijo: '¿Qué quieres decir?. La estoy dejando fuera'. Y yo le digo: 'No, no, puedes hacerlo, sé que puedes'".

"Entonces ella dice: '¿En serio?'" y al salir de la habitación, me pregunta: '¿Puedo llamar a mi madre?'".

6. "Cuestión de honor"

Getty Images Reiner dirigió a Tom Cruise, así como a Jack Nicholson, Demi Moore y otros, en "Cuestión de honor".

El drama judicial de 1992 "Cuestión de honor" ("Algunos hombres buenos", en España) trataba sobre el juicio militar a dos infantes de marina por la muerte de un compañero.

En él, Reiner dirigió a las estrellas de Hollywood Tom Cruise, Demi Moore y Kevin Bacon, así como a Jack Nicholson.

Nicholson interpretó a un coronel que, mientras testificaba, pronunció la frase inmortal: "¡Tú no puedes con la verdad!".

El actor disfrutó tanto diciendo la frase que la repitió con entusiasmo incluso en cada toma fuera de cámara, cuando Reiner filmaba la reacción del personaje de Cruise.

"Cada vez que hacíamos la escena, Jack la hacía a la perfección", contó Reiner entre risas. "Después de un par de tomas, le dije: 'Jack, quizá quieras guardar un poco para cuando te grabemos'. Y él respondió: 'Rob, no lo entiendes, me encanta actuar'".

La película recibió una nominación al Oscar a la mejor película.

"Conocido por alzar la voz"

Fuera de la gran pantalla, Reiner también era conocido por su activismo político y social, a menudo opinando sobre temas que abarcaban desde el cambio climático hasta el control de armas.

En declaraciones a BBC Radio 5 el lunes, la periodista de entretenimiento K.J. Matthews, residente en Los Ángeles, lo describió como "un genio de gran corazón, responsable de tantas de las historias clásicas que amamos".

"Mucha gente se ha sentido conmovida por él y su generosidad", señaló.

"Era muy conocido por defender a los miembros de la comunidad LGBTQ+ y por intentar ayudar a personas de bajos recursos en varios barrios de Los Ángeles".

"Así que no era solo una figura frente a la cámara y produciendo, alguien conocido por ofrecernos excelentes películas a lo largo de los años... Era realmente humanitario".

Reiner hizo campaña por la educación y la atención médica en la primera infancia, así como por los derechos de los homosexuales.

Otras películas suyas incluyen "Regreso a Casa" (1994), protagonizada por Elijah Wood, y "Mi querido presidente" (1995), con Michael Douglas y Annette Bening; así como "Fantasmas del pasado" (1996), sobre el juicio de Byron De La Beckwith, quien asesinó al activista de los derechos civiles Medgar Evers.

El cineasta recuperó su forma tras varios fracasos comerciales con "Antes de partir" (2007), protagonizada por Nicholson y Morgan Freeman, como dos hombres con enfermedades terminales que se proponen cumplir sus ambiciones antes de morir.

En 2015, la película semiautobiográfica "Ser Charlie", coescrita por el hijo de Reiner, Nick, explora la dolorosa relación entre un joven que enfrenta la adicción y su padre.

Dos años después, Reiner dirigió y apareció en la película de 2017 "Desvelando la verdad", sobre un grupo de reporteros que cubrían la invasión estadounidense de Irak en 2003.

También interpretó al padre del personaje de Zooey Deschanel en New Girl y versiones exuberantes de sí mismo en programas de televisión como "Hannah Montana", "Los Hechiceros de Waverly Place", "30 Rock" y Happyish.

Reiner, quien también apareció como un ejecutivo de un estudio cinematográfico en la miniserie de 2020 Hollywood dijo en una ocasión: "Si eres una persona creativa, intentas crear cosas que sean una extensión de ti mismo".

​

