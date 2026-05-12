Cruz Roja alerta sobre el "deterioro progresivo de la situación humanitaria en Colombia"

El desplazamiento de personas se duplicó en 2025 en Colombia respecto al año anterior, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el país, mientras que la cifra de víctimas por ataques con explosivos aumentó y se registraron cientos de violaciones al derecho internacional humanitario, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) este lunes (12.05.2026) en su informe anual.

Situación humanitaria de Colombia es un "drama"

Tras el vacío de poder que dejó la extinta guerrilla de las FARC con la firma del acuerdo de paz en 2016, distintos grupos armados se disputan a muerte las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, se refirió a la situación humanitaria en el país como un "drama" que "las cifras no alcanzan a describir", cuando falta poco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es una tema central.

"Desde 2018, el CICR ha observado un deterioro progresivo de la situación humanitaria" en Colombia, "en un contexto marcado por la persistencia de varios conflictos armados no internacionales y por dinámicas cada vez más complejas que han ampliado su impacto sobre la población civil", señala el informe.

Aumento considerable de muertos por explosivos y de violaciones de derechos humanos

Al menos 322.688 personas se desplazaron en 2025, mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apunta el documento publicado este martes.

El departamento más afectado fue el Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, donde los enfrentamientos a principios de ese año entre la guerrilla del ELN y los rebeldes de las extintas FARC obligaron a miles de personas a huir de sus casas.

Además, el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles, subió en 34%. En 2025, el CICR registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.

La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados.