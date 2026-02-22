Costa este de EE. UU. se alista para nueva tormenta invernal

Una nueva tormenta de nieve amenaza Estados Unidos con más de 30 centímetros de nieve previstos en algunas zonas de la costa este, incluido Nueva York, desde el domingo, según autoridades meteorológicas.

Tras una violenta tormenta invernal a finales de enero, las grandes ciudades del noreste del país como Nueva York, Filadelfia, Boston y la capital Washington se preparan para nuevas nevadas y potentes vientos.

"Entre 30 y 60 centímetros" de nieve acumulada podrían caer en Boston, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los desplazamientos podrían hacerse "casi imposibles" por la nieve en algunas partes de la costa este, previno el NWS al mencionar también el riesgo de cortes de electricidad.

También se prevén inundaciones en Delaware y Nueva Jersey.

Una tormenta extrema

En Nueva York, las autoridades y los residentes se preparaban el sábado para una tormenta extrema.

"Prevemos entre 33 y 43 centímetros de nieve", indicó el sábado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en rueda de prensa, al advertir que era posible que la nieve alcanzara "los 50 centímetros, o incluso más".

"Pido a todos los neoyorquinos quedarse en sus casas y evitar tomar carretera", dijo al agregar que los viajes el lunes en la mañana serían "extremadamente peligrosos".

La tormenta que se intensificó rápidamente provocó que el NWS aumentara su evaluación de la gravedad potencial de la siutación que se preveía mucho más suave hace tan solo unos días.

El servicio meteorológico emitió alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York y Long Island, Boston y las comunidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También señaló que era posible que se produjeran inundaciones en algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey.

Lluvias que terminarán en nevadas

"Aunque solemos tener muchas tormentas del noreste que producen fuertes nevadas y tienen un gran impacto, hace varios años que no veíamos una de esta magnitud en una región tan extensa de esta zona tan poblada del país", afirmó Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio.

Snell dijo que la tormenta llegaría el domingo por la mañana a las zonas cercanas a Washington, antes de extenderse hacia Filadelfia y Nueva York y llegar a Boston por la noche.

El servicio meteorológico dijo que la tormenta podría comenzar con lluvias en algunos lugares antes de empeorar, y que se esperan las nevadas más intensas por la noche, con hasta 5 centímetros de nieve por hora en algunas zonas, antes de remitir el lunes por la tarde.