Corte de EE. UU. anula prohibición de terapias de conversión en menores

La Corte Suprema estadounidense dictaminó, este martes (31.03.2026), que una ley del estado de Colorado que prohíbe las "terapias de conversión" para menores LGTBIQ+ vulnera la libertad de expresión.

Estas terapias pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGTBIQ+ para "reconvertirlas" en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental.

Por una mayoría de 8 a 1, el alto tribunal da la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba esa ley del estado, en manos de los demócratas, por considerar que el texto legislativo le impedía expresar sus puntos de vista al respecto.

Colorado (oeste) prohíbe desde 2019 esas "terapias de conversión" para menores, al igual que una veintena de estados en Estados Unidos.

Pero la ley también restringe el derecho a expresar opiniones contrarias, y ese es el aspecto que invalidaron los magistrados.