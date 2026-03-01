Corea del Sur pide reanudar el diálogo con el Norte

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, pidió este domingo (01.03.2026) que se reanude el diálogo con Corea del Norte, después de que Pyongyang rechazara la semana pasada la posibilidad de retomar la vía diplomática con su vecino.

Desde que asumió el cargo en junio, el mandatario ha tratado de recomponer los lazos con el Norte, país dotado con armas nucleares.

"Como mi gobierno ha dejado claro en reiteradas ocasiones, respetamos el sistema del Norte y no participaremos en ningún tipo de acto hostil", dijo Lee en un discurso.

"También continuaremos nuestros esfuerzos para reanudar el diálogo con el Norte", añadió.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, frustró la semana pasada las expectativas diplomáticas con Seúl, al describir los acercamientos como "una farsa torpe y engañosa, y una obra de mala calidad".

Al hablar durante el congreso del partido en Pyongyang, Kim afirmó que su país "no tiene absolutamente nada que tratar con Corea del Sur".

Pero también dijo que el Norte podría "llevarse bien" con Estados Unidos si Washington reconoce su condición de potencia nuclear.

También se ha especulado si el presidente estadounidense, Donald Trump, intentará reunirse con Kim durante sus viajes previstos a China.

El republicano dijo el año pasado que estaba "totalmente" abierto a una reunión.