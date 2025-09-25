Corea del Norte tiene dos toneladas de uranio altamente enriquecido, según Seúl

Corea del Norte podría poseer hasta dos toneladas de uranio altamente enriquecido, indicó este jueves (25.09.2025) el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young.

"Incluso en este momento, las centrifugadoras de uranio norcoreanas están operando en cuatro sitios", declaró a periodistas. "Cinco a seis kilos de plutonio es suficiente para fabricar una sola bomba nuclear", alertó.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha pedido una rápida expansión del programa de armas nucleares de su país y recientemente dijo que nunca haría de las armas un punto de negociación en respuesta a las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump.

Chung sostuvo este jueves que "detener el desarrollo nuclear de Corea del Norte es un asunto urgente", aunque acotó que las sanciones no serán efectivas y la única solución será una cumbre entre Pionyang y Washington.

En 2018, académicos de la Universidad de Stanford afirmaron que Corea del Norte poseía entre 250 y 500 kilogramos de uranio altamente enriquecido, suficiente para fabricar entre 25 y 30 dispositivos nucleares.

Las armas nucleares pueden construirse usando uranio altamente enriquecido o plutonio, y Corea del Norte cuenta con instalaciones para producir ambos en su sitio en Yongbyon, ubicado a unos 100 kilómetros al norte de la capital Pionyang.