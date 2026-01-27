Corea del Norte lanza al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este martes (27.01.2026) al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), confirmaron el Ejército surcoreano y el Gobierno de Japón, en lo que sería la segunda prueba armamentística del año por parte del régimen de Pionyang.

Corea del Norte lanzó "múltiples misiles balísticos no identificados" desde la parte norte de Pionyang hacia el mar de Japón alrededor de las 15:50 hora local (06:50 GMT), dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur en un comunicado.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró en X que fueron al menos dos proyectiles, que ya cayeron cerca de la costa este de Corea del Norte sin producir impactos.

"Inmediatamente después del lanzamiento, el Gobierno convocó de inmediato un equipo de respuesta de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para comenzar a recopilar información", detalló la mandataria en un mensaje en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa de Tokio había detallado poco antes el lanzamiento de al menos un misil balístico desde Corea del Norte.

El último lanzamiento de un misil balístico norcoreano fue realizado a principios de mes, coincidiendo con la salida del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, hacia China , para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

Corea del Norte sigue rechazando el diálogo con Seúl pese a la postura reconciliadora de Lee, que tomó posesión en junio pasado.