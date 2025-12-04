Copa Airlines y Wingo también suspenden vuelos a Caracas

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron el miércoles (03.12.2025) sus vuelos hacia y desde Venezuela por dos días, al igual que otras ocho compañías que cancelaron conexiones con Caracas ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Ambas aerolíneas informaron la noche del miércoles en sendos comunicados que "debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves" reportadas por sus pilotos tomaron "la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", indicaron.

"Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025", informó la aerolínea en un breve comunicado.

Copa Airlines indicó que se mantendrán "evaluando la situación" y compartirán "nueva información en las próximas 24 horas".

Aunque no vincularon directamente la decisión a la crisis entre Washington y Caracas, esta llega en un momento crítico en Venezuela, acentuado desde que el pasado sábado cuando el gobernante estadounidense Donald Trump dijo que el espacio aéreo del país sudamericano debía considerarse "cerrado "en su totalidad".

Antes, el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, y el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias de ellas, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

Copa Airlines se mantenía hasta el momento como una de las pocas aerolíneas que no habían cancelado los vuelos a Caracas, así como otras de Colombia y Bolivia, aunque no vinculó directamente la decisión a la crisis entre EE.UU. y Venezuela.