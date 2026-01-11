Controversia sobre investigación del asesinato cometido por el ICE en Minneapolis

Las autoridades federales, estatales y municipales de Estados Unidos están discutiendo cómo llevar a cabo la investigación sobre la muerte a tiros de una mujer a manos de un agente del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ocurrida el pasado miércoles 7 de enero en Mineápolis, la ciudad más grande de Minnesota.

La víctima, Renee Nicole Goo﻿d, de 37 años, recibió un disparo de un agente del ICE cerca de la calle East 34th Street y Portland Avenue.

Las afirmaciones iniciales que señalaban que el agente del ICE disparó a la víctima en defensa propia han sido cuestionadas tras la publicación de las imágenes grabadas por testigos presenciales y agentes que se encontraban en el lugar donde Good, madre de tres hijos, fue asesinada tras regresar de llevar a sus hijos al colegio, según afirman sus familiares.

El incidente ha provocado protestas en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos. Lo que se suma a que los agentes del ICE también dispararon e hirieron a dos personas en el estado de Oregón al día siguiente, el jueves.

Disputas sobre la investigación

Tras anunciar inicialmente una investigación conjunta con funcionarios estatales, la administración Trump otorgó la jurisdicción exclusiva al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y ha excluido a las autoridades estatales y municipales de la investigación.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA), dijo que eso significaba que la agencia estatal encargada de hacer cumplir la ley ya no podría acceder a los materiales del caso, las pruebas de la escena ni las entrevistas de la investigación.

El viernes, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió que se restableciera la investigación conjunta, alegando que la BCA "había llevado a cabo estas investigaciones de forma sistemática en el pasado".

Frey añadió: "Si no supone ningún problema contar con más personas en la mesa que estén profundamente comprometidas con el proceso y la transparencia, y que hayan llevado a cabo estas investigaciones anteriormente, ¿por qué no incluirlas en el proceso?".

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, y el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, han afirmado que recopilarán vídeos y declaraciones de testigos para investigar si el agente del ICE debe ser acusado a nivel estatal.

En una declaración, Evans afirmó que la BCA había ofrecido "asistencia limitada" a la oficina de Moriarty para recopilar, catalogar y preservar las pruebas relacionadas con el incidente "para que no se pierdan". Afirmó que las pruebas catalogadas se facilitarían al FBI.

Se discute si el agente federal podría enfrentarse a cargos estatales. El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, afirmó que el agente tiene "inmunidad absoluta" frente a la Fiscalía del estado.

Moriarty reconoció que existen barreras para procesar a funcionarios federales a nivel estatal o del condado, pero no estuvo de acuerdo con la declaración de Vance de que la inmunidad del agente es "absoluta". "Tenemos jurisdicción para tomar esta decisión con lo que ocurrió en este caso", dijo. "No importa que se tratara de un agente federal".

Las agencias federales y estatales han colaborado anteriormente en investigaciones, quizás la más notable sea la investigación del sonado asesinato policial de George Floyd en Minnesota en 2020.

Videos del asesinato

Se han publicado en Internet o han sido obtenidos por los medios de comunicación varios vídeos que exponen diferentes perspectivas del incidente.

Las imágenes muestran cómo los agentes del ICE se acercan al vehículo de Good, que está aparcado en ángulo recto con respecto a la acera en una calle suburbana.

En algunas imágenes, un agente del ICE presente en el lugar ordena a Good que salga del coche. A continuación, el vehículo da marcha atrás, avanza y gira a la derecha, aparentemente para alejarse del agente presente en el lugar.

Un tercer agente, que se ve grabando la interacción con un teléfono móvil, saca una pistola y dispara tres veces contra el vehículo.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, dijo que el agente ya había sido arrastrado por un vehículo en fuga durante una operación del ICE en junio. Mientras que los medios de comunicación han identificado al agente como un antiguo miembro de la Guardia Nacional de Indiana que fue destinado a Irak en 2004 y 2005 y que es agente del ICE desde 2015.



